Corpo de homem com tiro na cabeça é encontrado ao lado de cemitério em Manaus

Redação AM POST

O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado com um tiro na cabeça na manhã deste domingo (31), ao lado do cemitério São Francisco, no bairro Morro da Liberdade, zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, o corpo estava enrolado em um plástico e com os pés e mãos amarrados. Informações preliminares apontam que ele foi apenas desovado no local.

A Polícia suspeita que o crime tenha ligação com a guerra de facções por ponto de drogas.

O corpo foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.