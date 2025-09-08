Corpo de homem desaparecido é encontrado em kitnet no bairro Cidade de Deus em Manaus

Notícias Policiais – O corpo de Joemeson da Silva Dutra, de 41 anos, foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira (8) em uma kitnet localizada na Rua Salmom, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus. A descoberta ocorreu após vizinhos desconfiarem do desaparecimento do homem e do forte odor que vinha do imóvel.

Segundo relatos de moradores, Joemeson havia sido visto pela última vez há cerca de três dias. Diante da ausência e do cheiro intenso, os vizinhos acionaram a polícia por volta das 15h. Os agentes chegaram acompanhados do proprietário do imóvel, que abriu a residência, onde o corpo foi localizado.

De acordo com informações repassadas pelas autoridades, a vítima morava sozinha. No local, não foram encontrados entorpecentes, apenas grande quantidade de cigarros. A cena não apresentava sinais evidentes de violência.

A causa da morte ainda não foi confirmada. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), que realizará exames periciais para determinar as circunstâncias do óbito. O caso segue em investigação pelas autoridades competentes.