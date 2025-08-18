Corpo de homem desaparecido há 16 dias é encontrado em Lago do Puraquequara em Manaus

Notícias Policiais – O corpo de um homem identificado como Dinelson Bentes, de aproximadamente 50 anos, foi encontrado boiando na noite desta segunda-feira (18) no Lago do Puraquequara, localizado na zona leste de Manaus. A vítima estava desaparecida há cerca de 16 dias, e familiares já vinham realizando buscas desde o início do mês.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a família havia solicitado apoio da corporação no domingo (17). Apesar das tentativas, o corpo não havia sido localizado durante as buscas iniciais. Somente na noite desta segunda-feira um morador da região avistou o cadáver próximo às margens do lago e acionou novamente as autoridades.

O filho da vítima esteve no local e fez o reconhecimento preliminar. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsia. Os laudos irão confirmar oficialmente a identidade e indicar as possíveis causas da morte.

O ponto em que o corpo foi encontrado é considerado uma área de risco, por ser isolado e classificado como “área vermelha”. Essa condição pode ter dificultado tanto a localização inicial quanto a investigação.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) ficará responsável pelo caso. Até o momento, não há confirmação se a morte de Dinelson Bentes está ligada a um ato criminoso ou se decorre de outro tipo de ocorrência. As autoridades aguardam o resultado dos exames e depoimentos de familiares para avançar nas apurações.