Corpo de homem é desovado em ramal da AM-070

Um homem, identificado como Hebert Batista Ferreira, 26 anos, foi encontrado morto, na noite desse sábado (8), com perfurações causadas por arma de fogo na comunidade Novo Mundo, que fica na rodovia AM-070, próximo à Iranduba, no interior do Amazonas.

Testemunhas afirmaram ter visto um veículo com criminosos jogando o corpo da vítima no ramal. O homem apresentava ferimentos na região do tórax e estava envolvido em um saco plástico.

Os suspeitos fugiram logo após desovarem o corpo.

Redação AM POST