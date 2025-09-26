Corpo de homem é encontrado apodrecendo dentro de casa em Manaus

Notícias policiais –A rotina do bairro São José, na Zona Leste de Manaus, foi transformada em um cenário de medo, quando vizinhos perceberam um cheiro forte e insuportável que escapava de uma casa — e deram o alerta. Dentro do imóvel trancado, encontraram o corpo de Antônio Marcos Carvalho de Souza, de 35 anos, já em avançado estado de decomposição.

PUBLICIDADE

Segundo a Polícia Militar, o homem vivia sozinho. A denúncia partiu de moradores que estranharam sua ausência repentina e o odor proveniente da residência. Os agentes precisaram arrombar a porta, que estava trancada por dentro; o corpo foi achado caído atrás da porta, dificultando ainda mais o acesso imediato.

Até o momento, não há indícios externos de violência. A perícia constatou que não houve sinais claros de arrombamento ou roubo no local. Os primeiros levantamentos visam apontar se a causa da morte pode ter relação com causas naturais, acidente ou até algum crime mais escondido. O corpo foi removido para exame no IML, onde será submetido a necropsia para esclarecer como o homem morreu.

PUBLICIDADE

A cena deixa um clima de inquietação entre aqueles que moram nas proximidades. Quem poderia imaginar que um cheiro, aparentemente banal, seria o primeiro indício de um desaparecimento sinistro? O silêncio dentro da casa, aliado ao estado de decomposição, torna difícil traçar os últimos instantes da vítima.

Autoridades locais garantem que o caso será investigado com rigor. Cada detalhe pode ser decisivo: rastros, vestígios biológicos, comunicação com vizinhos e movimentações nos arredores. Até lá, o bairro segue sob tensão — vizinhos em alerta, perguntas sem respostas e a esperança de que a dor de uma família seja, ao menos, esclarecida com justiça.

LEIA MAIS: Ataque a tiros em escola deixa dois alunos mortos e três feridos