Polícia

Corpo de homem é encontrado apodrecendo dentro de casa em Manaus

Caso agora é investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

Por Marcia Jornalist

26/09/2025 às 07:02

Notícias policiais –A rotina do bairro São José, na Zona Leste de Manaus, foi transformada em um cenário de medo, quando vizinhos perceberam um cheiro forte e insuportável que escapava de uma casa — e deram o alerta. Dentro do imóvel trancado, encontraram o corpo de Antônio Marcos Carvalho de Souza, de 35 anos, já em avançado estado de decomposição.

Segundo a Polícia Militar, o homem vivia sozinho. A denúncia partiu de moradores que estranharam sua ausência repentina e o odor proveniente da residência. Os agentes precisaram arrombar a porta, que estava trancada por dentro; o corpo foi achado caído atrás da porta, dificultando ainda mais o acesso imediato.

Até o momento, não há indícios externos de violência. A perícia constatou que não houve sinais claros de arrombamento ou roubo no local. Os primeiros levantamentos visam apontar se a causa da morte pode ter relação com causas naturais, acidente ou até algum crime mais escondido. O corpo foi removido para exame no IML, onde será submetido a necropsia para esclarecer como o homem morreu.

A cena deixa um clima de inquietação entre aqueles que moram nas proximidades. Quem poderia imaginar que um cheiro, aparentemente banal, seria o primeiro indício de um desaparecimento sinistro? O silêncio dentro da casa, aliado ao estado de decomposição, torna difícil traçar os últimos instantes da vítima.

Autoridades locais garantem que o caso será investigado com rigor. Cada detalhe pode ser decisivo: rastros, vestígios biológicos, comunicação com vizinhos e movimentações nos arredores. Até lá, o bairro segue sob tensão — vizinhos em alerta, perguntas sem respostas e a esperança de que a dor de uma família seja, ao menos, esclarecida com justiça.

