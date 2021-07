Corpo de homem é encontrado boiando na Zona Rural de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Nesta sexta-feira (30), um corpo de um homem, não identificado, foi encontrado boiando no lago do Jatuarana, no bairro Puraquequara, Zona Rural de Manaus. O resgate foi feito por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas.

De acordo com os bombeiros, o cadáver já estava em estado avançado de decomposição. Os comunitários resgataram o corpo e puxaram para as margens do rio, pra aguardar a equipe de resgate fazer a remoção.

O corpo foi encaminhado ao Pelotão Fluvial, onde foi entregue à equipe do Instituto Médico Legal (IML). Um exame necroscópico deve definir a causa da morte.

O caso será investigado pela Polícia Civil.