Corpo de homem é encontrado com marcas de tiros e pedradas em Santa Etelvina em Manaus

Notícias Policiais – Jonas Hilário dos Santos Silva, 41, foi encontrado morto na noite de sexta-feira (12/9), na rua 7 de Maio, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. De acordo com informações iniciais, o corpo apresentava ferimentos por disparos de arma de fogo e marcas compatíveis com pedradas. Havia ainda sinais de arrasto, indicando que a vítima teria sido puxada da entrada da comunidade até o ponto onde foi deixada.

A polícia apurou que, próximo ao corpo, foi visto um bilhete com a frase: “Morre pq sou Jack e X9”. Antes da chegada da equipe, familiares teriam recolhido o papel e o destruído. Eles afirmaram que Jonas não possuía envolvimento com facções criminosas e que a mensagem não guardava relação com sua vida pessoal.

Após os procedimentos da perícia, o Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo, que passará por exame de necropsia para auxiliar na determinação da causa da morte e do possível instrumento utilizado nas agressões. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) assumiu a investigação e deve ouvir testemunhas, analisar imagens de câmeras de segurança da região e confrontar os dados do laudo pericial com relatos de moradores para reconstituir a dinâmica do crime.

Até o momento, a motivação e a autoria permanecem desconhecidas. O caso provocou apreensão entre os residentes de Santa Etelvina, que relatam temor pela escalada de violência na área. Novas informações deverão ser divulgadas à medida que o inquérito avance e os investigadores obtenham elementos que conduzam à identificação dos responsáveis.