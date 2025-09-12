A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Corpo de homem é encontrado com marcas de tiros e pedradas em Santa Etelvina em Manaus

Vítima tinha ferimentos por arma de fogo e pedradas

Por Beatriz Silveira

12/09/2025 às 22:51

Ver resumo

Notícias Policiais –  Jonas Hilário dos Santos Silva, 41, foi encontrado morto na noite de sexta-feira (12/9), na rua 7 de Maio, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. De acordo com informações iniciais, o corpo apresentava ferimentos por disparos de arma de fogo e marcas compatíveis com pedradas. Havia ainda sinais de arrasto, indicando que a vítima teria sido puxada da entrada da comunidade até o ponto onde foi deixada.

PUBLICIDADE

A polícia apurou que, próximo ao corpo, foi visto um bilhete com a frase: “Morre pq sou Jack e X9”. Antes da chegada da equipe, familiares teriam recolhido o papel e o destruído. Eles afirmaram que Jonas não possuía envolvimento com facções criminosas e que a mensagem não guardava relação com sua vida pessoal.

Leia também: Ônibus voltam a circular normalmente em Manaus após paralisação dos rodoviários

PUBLICIDADE

Após os procedimentos da perícia, o Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo, que passará por exame de necropsia para auxiliar na determinação da causa da morte e do possível instrumento utilizado nas agressões. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) assumiu a investigação e deve ouvir testemunhas, analisar imagens de câmeras de segurança da região e confrontar os dados do laudo pericial com relatos de moradores para reconstituir a dinâmica do crime.

Até o momento, a motivação e a autoria permanecem desconhecidas. O caso provocou apreensão entre os residentes de Santa Etelvina, que relatam temor pela escalada de violência na área. Novas informações deverão ser divulgadas à medida que o inquérito avance e os investigadores obtenham elementos que conduzam à identificação dos responsáveis.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Polícia

Homem é morto dentro de casa no Monte das Oliveiras em Manaus

Motivação e autoria ainda são apuradas pela DEHS.

há 44 minutos

Manaus

Fumaça é registrada em diversos pontos de Manaus nesta sexta (12)

Selva já apontava ar “ruim” desde a noite anterior, sobretudo próximo à Reserva Adolpho Ducke.

há 57 minutos

Brasil

Estudante perde estágio após desejar morte de Nikolas Ferreira nas redes

Empresa encerra contrato e PF apura ameaças contra o deputado.

há 1 hora

Manaus

Mais de 5 toneladas de fios e cabos obsoletos já foram retirados das ruas do Centro de Manaus em megaoperação de revitalização urbana

Os trabalhos se concentraram na avenida Eduardo Ribeiro, no trecho entre a quadra da rua Floriano Peixoto.

há 2 horas

Esporte

Ataque em hotel deixa quatro mortos e atinge jogador

Criminosos disfarçados abriram fogo em hotel; clube diz que Valencia não era o alvo e outro atleta segue internado.

há 2 horas