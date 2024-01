Corpo de homem é encontrado com marcas de tiros em matagal na Zona Leste de Manaus

Notícias de Manaus – Um corpo, ainda não identificado, foi encontrado com marcas de tiro neste sábado (20), em uma área de mata na rua São João, do bairro do Puraquequara, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da Polícia, um morador da região encontrou o corpo do homem enquanto passava pelo terreno onde funcionava um hotel de selva. A vítima estava de boné preto, trajava bermuda azul camisa do Flamengo.

A perícia confirmou duas perfurações de arma de fogo.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Redação AM POST