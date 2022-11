Corpo de homem é encontrado com o rosto desfigurado, unhas arrancadas e braços amarrados em ramal de Manaus

Redação AM POST

O corpo de um homem ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (3), com o rosto desfigurado no KM 03 do ramal Chico Mendes, estrada do Brasileirinho, bairro Distrito Industrial II, zona Leste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Segundo informações, a população encontrou o corpo com marcas que indicavam que o homem havia sido arrastado até o local e morto.

De acordo com a polícia, a vítima possui sinais de tortura com seis unhas dos pés arrancadas, os braços amarrados para trás e um fio em volta do pescoço usado em uma tentativa de estrangulamento.

O homem possivelmente foi arrastado até o local. A causa da morte foi espancamento, com afundamento na caixa craniana devido os golpes direcionados à cabeça.

Continua depois da Publicidade

O homem, com aproximadamente 25 a 30 anos, estava com camisa vermelha, bermuda azul escura e sem os sapatos, além de uma tatuagem de um anjo na panturrilha do lado direito.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo para realizar os procedimentos para identificar o corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) investigará o caso.