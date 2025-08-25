Corpo de homem é encontrado em área de mata na zona norte de Manaus

Notícias Policiais – Na manhã desta segunda-feira (25), moradores do bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus, encontraram o corpo de um homem ainda não identificado em uma área de mata na rua Paixiúba. A descoberta mobilizou equipes da Polícia Militar (PM), que foram acionadas imediatamente pelos populares.

Ao chegarem ao local, os policiais isolaram a área até a chegada da perícia criminal. De acordo com os primeiros levantamentos, o corpo apresentava hematomas visíveis, o que levantou a suspeita de que a vítima possa ter sido espancada. No entanto, a causa da morte ainda não foi confirmada oficialmente, sendo necessário aguardar os resultados do laudo pericial.

Moradores relataram que o homem era conhecido na região por viver em situação de rua, circulando com frequência pelo bairro. Apesar disso, ninguém soube informar sua identidade ou fornecer informações pessoais sobre a vítima.

Após os trabalhos da perícia, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames complementares. A instituição também ficará responsável por aguardar o comparecimento de familiares para o reconhecimento formal.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas, que busca esclarecer tanto a identidade do homem quanto as circunstâncias de sua morte. Até o momento, não há suspeitos ou confirmação sobre a motivação do possível crime.

A polícia pede a colaboração da população com informações que possam auxiliar na identificação da vítima e na apuração do caso.