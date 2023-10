Corpo de homem é encontrado em estado de decomposição no Jorge Teixeira em Manaus; assista

Notícias de Manaus – O corpo de um homem identificado como Jeferson Costa Chagas, de 31 anos, foi encontrado na noite desta quarta-feira (18), em estado de decomposição dentro da própria casa dele, situada na rua Baleia, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo a equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem havia desaparecido no último sábado (14). Os familiares foram até a casa dele buscar sobre notícia do paradeiro, quando visualizaram o corpo e chamaram as autoridades.

Um corte foi identificado na região do pescoço. As circunstâncias do crime ainda são um verdadeiro mistério. Familiares desconhecem o que pode ter motivado o caso.

O corpo de Jeferson foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja vídeo no local da ocorrência:

Corpo de homem é encontrado em estado de decomposição no Jorge Teixeira pic.twitter.com/I1SV8GqE9w — AM POST (@portalampost) October 19, 2023

*Redação AM POST