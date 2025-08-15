Corpo de homem é encontrado em frigorífico de embarcação no Centro de Manaus

Notícias policiais – Na manhã desta sexta-feira (15/8), o corpo de um homem, ainda sem identificação, foi encontrado dentro do frigorífico de uma embarcação atracada no porto do Centro de Manaus, nas proximidades da Feira Manaus Moderna.

A embarcação, chamada “Oliveira”, estava recebendo mercadorias quando trabalhadores sentiram um forte odor e localizaram o cadáver. Imediatamente, a Polícia Civil isolou o local e acionou a Perícia Criminal e o Instituto Médico Legal (IML) para a remoção do corpo.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) assumiu as investigações, que ainda não revelaram a causa da morte nem a identidade da vítima. O caso é tratado como uma morte misteriosa, e as autoridades buscam esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Este episódio integra uma série de incidentes recentes na região portuária de Manaus, marcada por descobertas macabras. Em 2 de junho de 2025, dois corpos foram encontrados boiando no rio Negro, próximos à Feira Manaus Moderna, com causa confirmada de afogamento. Em 19 de agosto, outro corpo esquartejado foi achado dentro de um casco de máquina de lavar, envolto em sacos plásticos, evidenciando um crime violento.

Diante dessa sequência, cresce a preocupação com a segurança na zona portuária. A Polícia Civil está analisando imagens de câmeras de segurança e colhendo depoimentos de trabalhadores para avançar na investigação e identificar o homem encontrado no frigorífico.