Corpo de homem nu é encontrado jogado em rua de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado completamente nu na manhã desta terça-feira (14), na rua Penetração, bairro Nossa Senhora das Graças, Conjunto Vieiralves, zona Centro-Sul de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, o corpo foi encontrado por um funcionário do Detran-AM, que estava a caminho do trabalho. O indivíduo estava com uma perfuração na nuca (provavelmente feita por uma faca), e estava com os pés e mãos amarrados.

Informações preliminares apontam que a vítima foi morta em outro local e apenas desovada na região onde foi encontrada.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), investiga o caso.