Corpo de homem que havia sido sequestrado é encontrado em Manaus

Redação AM POST

Um homem, não identificado, foi sequestrado e morto por criminosos na manhã desta quarta-feira (25), na rua Parque dos Franceses, no bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, cinco homens chegaram em um veículo e ao chegarem próximo às margens do igarapé por trás de um condomínio, retiraram a vítima do veículo com uma camisa amarrada na cabeça e uma faca no pescoço e o jogou nas águas.

Populares encontraram o corpo e acionaram as autoridades.

A polícia acredita que o indivíduo foi raptado em outra área da cidade e assassinado no endereço supracitado.

Continua depois da Publicidade

A polícia investiga o caso.