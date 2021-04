Corpo de homem que havia sido sequestrado por bandidos encapuzados é encontrado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Foi encontrado, na manhã deste sábado (3), o corpo de um homem identificado como Maycon Augusto de Souza, de 26 anos, com furos de balas no morto no Ramal do Ipiranga, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste da capital.

Uma pessoa que passava nas proximidades encontrou o cadáver e rapidamente acionou a polícia. Segundo informações preliminares da equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atende a região, ele teria sido sequestrado por homens encapuzados na noite da última sexta-feira (2). Ele chegou a ser procurado por familiares.

A vítima já possuía passagem por assalto no ano de 2016, onde o mesmo chegou a ficar seis meses na penitenciária, mas foi solto, conforme informações da polícia.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).