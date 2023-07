Corpo de idoso é encontrado boiando em rio no interior do Amazonas

Um idoso, identificado como Alexandre Vasconcelos, de 65 anos, foi encontrado boiando morto no rio, na manhã desta segunda-feira (3), nas proximidades do município de Iranduba, no interior do Amazonas.

Segundo informações da Polícia, a suspeita é de que Alexandre, também conhecido como ‘Colombo’, tenha caído embriagado nas águas e se afogado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

‘Colombo’ costumava ser visto bêbado com frequência no local. Os moradores da área sempre temiam que a vítima caísse no rio, já que a área onde ele foi encontrado é escura devido a falta de iluminação.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. O laboratório deve realizar uma perícia mais detalhada, mas nenhum sinal de violência foi encontrado no corpo durante análise inicial.

Redação AM POST