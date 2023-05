Corpo de jovem é desenterrado e encontrado com sinais de violência sexual

Redação AM POST

Um caso bizarro de suposta necrofilia está abalando o pequeno município de Pindaré-Mirim, no estado maranhense. Tudo porque o corpo da jovem identificada como Shakira dos Santos, de apenas vinte anos, foi encontrado fora de sua tumba e com possíveis marcas de violência sexual.

A polícia foi alertada na manhã do último domingo, após alguns funcionários do cemitério, encontrarem o túmulo estava aberto, com o corpo da mulher deitado de barriga para cima. As pernas do cadáver estavam abertas, aparentando que tinha sido abusado sexualmente.

A polícia está em busca de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na localização do autor do crime. O corpo de Shakira foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Luís, onde vai passar por exames.

Ainda de acordo com informações, a vítima teria sido encontrada enforcada na madrugada de segunda-feira (24). A suspeita maior é de suicídio, porém um eventual assassinato não foi descartado.

A pena prevista para vilipêndio de cadáver ou suas cinzas é de três anos de prisão e multa.