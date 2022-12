Corpo de jovem é encontrado com perfurações de arma branca

Redação AM POST

O corpo do jovem Thiago da Conceição Fialho, de 22 anos, foi encontrado na madrugada de sábado (17), em Parauapebas, Pará. O homem tinha marcas de perfurações feitas por arma branca pelo corpo. O cadáver foi localizado na rua Rui Barbosa, no bairro Guanabara.

A Polícia Militar do Pará (PM) foi acionada e esteve no local para realizar a confirmação do fato e, em seguida, solicitou apoio à Polícia Civil (PC) para iniciar as diligências sobre o crime. A Polícia Científica (PCP) também esteve na área para fazer a perícia e remoção do corpo.

O corpo de Thiago da Conceição Fialho foi levado para o Instituto Médico e Odontológico Legal (Imol). A Divisão de Homicídios da PC realiza investigação para descobrir a autoria e motivação do crime.

Com informações de O Liberal*