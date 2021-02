Corpo de jovem é encontrado em área de mata na zona Norte de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O corpo de um jovem, não identificado, com idade aproximada de 17 à 22 anos, foi encontrado por moradores na manhã desta terça-feira (23), em uma área de mata no bairro Amazonino Mendes, nas proximidades da Ponte do Sete, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, a suspeita é que a vítima apresenta sinais de agressão no rosto e possa ter sido um assaltante que teria tentado fugir após um assalto. No entanto, ele apresenta escoriações pelo corpo semelhantes a queda de motocicleta.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC), está no local para dar mais detalhes sobre o caso.

O corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia deve investigar o caso.