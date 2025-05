Corpo de jovem é encontrado em área de mata no bairro Lagoa Azul em Manaus

Notícias Policiais – Um jovem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (5), em uma área de mata no bairro Lago Azul, na Zona Norte de Manaus. O corpo foi localizado por um morador da região, que havia saído cedo para colher maracujá e se deparou com a cena.

Segundo relato à Polícia Militar, o morador notou inicialmente que o jovem parecia estar apenas ouvindo música, pois um celular tocava próximo ao corpo. Ao se aproximar, percebeu que havia uma corda enrolada no pescoço da vítima, o que indicava possível enforcamento.

A Polícia Militar foi acionada de imediato, isolou a área e acionou a perícia criminal para os primeiros levantamentos no local. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que devem apontar a causa da morte.

Até o momento, nenhum parente apareceu para identificar o jovem, o que dificulta o avanço das investigações. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar se o caso trata-se de um suicídio ou de um possível homicídio, e aguarda a colaboração de familiares para obter mais informações sobre a vítima.

As autoridades pedem que qualquer pessoa com informações que possam ajudar na identificação do jovem entre em contato com os canais oficiais da Polícia Civil.