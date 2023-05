Corpo de jovem é encontrado fora do túmulo e com sinais de abuso sexual

O corpo de uma jovem de 20 anos, identificada como Shakira dos Santos, foi desenterrado e encontrado fora do túmulo, com sinais de abuso sexual, no último sábado (29), no Cemitério Municipal de Pindaré-Mirim, a 255 km de São Luís.

Segundo a Polícia Civil, foram constatados indícios de necrofilia, que é o uso do cadáver com a finalidade sexual, no corpo da jovem, que havia sido sepultada na última terça-feira (25). O corpo de Shakira dos Santos foi levado para ser periciado no Instituto Médico Legal (IML), na capital, e o resultado do laudo ainda está sendo aguardado.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento, mas ainda não há suspeita de quem pode ter praticado o crime. A pena prevista para o crime de vilipêndio de cadáver é de um a três anos de prisão e mais o pagamento de multa.

Fonte: G1