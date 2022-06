Corpo de jovem grávida que estava desaparecida é encontrado dentro mala

Redação AM POST

O corpo da jovem Cíntia Silva dos Santos, de 22 anos, que estava grávida e desaparecida foi encontrado nessa quarta-feira (22) dentro de uma mala de viagem em uma região afastada de Mogi das Cruzes, em São Paulo. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de feminicídio.

O pai da jovem registrou boletim de ocorrência eletrônico no sábado (18) sobre o desaparecimento da filha. Segundo o documento, a vítima havia sido vista pela última vez pela irmã na quinta-feira (16) na casa da avó, quando embarcou em um veículo de transporte por aplicativo e avisou que iria para a casa do ex-namorado.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, Cíntia informou à irmã que voltaria para casa no dia seguinte, o que não aconteceu.

Os familiares reconheceram que o corpo encontrado pertencia à mulher horas depois de ele ser encontrado.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Paul Henry Verduraz, a Polícia Civil trabalha com três suspeitos do crime. Entre eles, o ex, que ela teria visitado no dia em que sumiu, e o atual namorado, que também é seu ex-padrasto.

“A princípio temos três linhas de investigação. (…) O pai dava conta que ela estaria com um ex-namorado, chamado Fabricio, e a polícia imediatamente realizou diligências. Esse Fabricio é uma pessoa que tem antecedentes criminais, nós constatamos que ele estava com o benefício de uma saída temporária de 14 a 20 de junho, requisitamos à Justiça a ida dele à polícia, para ouvi-lo”, afirmou Verduraz, destacando que a casa do suspeito teria sido a primeira parada de Cíntia.

O delegado destacou que ainda aguarda o laudo necroscópico para confirmar a causa da morte da jovem, mas disse que “é possível presumir que foi por duas lesões de faca”.