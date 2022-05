Corpo de jovem que desapareceu em rio é encontrado amarrado no AM

Redação AM POST

Um corpo com as mãos amarradas foi encontrado na tarde desta sexta-feira (7), no no ramal do Jandira, em Iranduba. Após análise do Instituto Médico Legal, foi constatado que se tratava de um dos irmãos que desapareceram durante um acidente no Rio Negro na última quarta-feira (7).

Continua depois da Publicidade

As primeiras informações repassadas era que os irmãos colidiram com uma balsa, caíram no rio e se afogaram.

O corpo foi encontrado engatado na vegetação, e com as mãos amarradas. A Polícia Civil irá investigar o caso.