Polícia

Corpo de motorista desaparecido é encontrado em Ramal após confissão de assassino no Amazonas

Confissão por áudio leva polícia a localizar corpo de motorista em área de mata.

Por Beatriz Silveira

14/08/2025 às 20:06

Notícias Policiais – O corpo do motorista Marinaldo Nascimento, que estava desaparecido há alguns dias, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (14) no quilômetro 13 do Ramal ZF1, próximo ao km 53 da AM-010, em Rio Preto da Eva.

O principal suspeito, Vitor Isaías Soares Damascena, confessou o homicídio em um áudio divulgado nas redes sociais, detalhando que abandonou o corpo em uma área de mata, a cerca de cinco metros de uma residência, e retornou ao local após o crime, demonstrando frieza.

A prisão de Vitor ocorreu na noite de quarta-feira (13), por volta das 20h, na rua São Carlos, bairro Jorge Teixeira, Comunidade Monte Sião, em Manaus. Ele estava acompanhado de Raymar Pereira Pinto, de 26 anos. Durante a abordagem, a polícia apreendeu um carregador de pistola com 12 munições e uma pistola Taurus G2C calibre 9mm carregada com 13 munições. Raymar foi autuado por porte irregular de arma de fogo de uso restrito, enquanto Vitor, que possuía mandado de prisão em aberto desde março, responde pelo homicídio de Marinaldo.

A localização do corpo resultou de uma ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil, com informações fornecidas pelo irmão da vítima. O caso segue sob investigação para identificar outros envolvidos e esclarecer todas as circunstâncias do crime.

 

