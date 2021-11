Corpo de mulher com rosto desfigurado é encontrado boiando em rip-rap de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O corpo de uma mulher, não identificada, com idade entre 20 e 25 anos, foi encontrado boiando em um rip-rap na manhã deste domingo (14), na Comunidade Portelinha, no bairro São José, zona Leste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, moradores relataram ter escutado um tiroteio durante a madrugada no local. No entanto, o corpo possuia sete marcas de golpes de faca, principalmente na região do rosto, desfigurando-a, no pescoço e peito.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime. A polícia investiga o caso.