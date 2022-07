Corpo de mulher com sinais de espancamento e duas tornozeleiras eletrônicas é encontrado em Manaus

Redação AM POST

Uma mulher, não identificada, foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (12), em uma área de mata ao lado do prédio da Receita Federal, na rua Danilo Areosa, no bairro Distrito Industrial I, na zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima está com as mãos amarradas para trás e possui várias marcas de espancamento pelo corpo.

Ainda conforme a polícia, a vítima está com parte do corpo coberto com um lençol e também está com duas tornozeleiras eletrônicas.

Informações preliminares apontam que a mulher tinha sido morta em outro local e apenas desovada na área supracitada.

A polícia investiga o caso.