Corpo de mulher é desovado em ramal do Tarumã

O corpo de uma mulher, não identificada, foi encontrado na manhã desta terça-feira (8), no ramal da UG, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus, com cerca de 15 perfurações de faca.

Segundo a polícia, a vítima estava enrolada em uma lona e havia sido desovada na região. Populares que moram no entorno, viram o corpo e logo acionaram as autoridades.

A vítima também tem tatuagens de flores pelo corpo e aparenta ter 28 anos de idade.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e nem sobre os autores deste assassinato.

A Polícia Civil segue nas investigações sobre o caso.