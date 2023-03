Corpo de mulher é encontrado em casa com mãos amarradas e uma faca no pescoço

O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de uma casa no bairro Antares, em Maceió, no sábado (4). A vítima foi identificada como Gersiane Venancio Santos, de 36 anos, e estava com as mãos amarradas e uma faca cravada no pescoço. As informações são da Polícia Militar.

O caso é investigado como homicídio. Não há informações sobre como aconteceu o crime ou quem o cometeu nem a quem pertence a casa em que o corpo foi encontrado.

Policiais do 5º Batalhão da PM foram chamados ao local por uma denúncia anônima. Ao constatar o homicídio, acionou equipes da Delegacia de Homicídios da Capital, Instituto Médico Legal (IML) e Polícia Científica.

Após a perícia realizada no local, o corpo da vítima foi levado para o IML.

A Delegacia de Homicídios vai investigar o caso para tentar chegar ao assassino.

