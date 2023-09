Corpo de pescador que havia desaparecido ao cair de canoa é encontrado em Lábrea no AM

O corpo do pescador Marco Antônio dos Santos, que despareceu no último sábado (9), por volta das 19h30, após cair de uma canoa no Porto de Lábrea no Amazonas, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (13), por mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM). As buscas foram concentradas nas proximidades do flutuante onde ocorreu o desaparecimento.

A varredura realizada pelos bombeiros foi acompanhada de perto por familiares e moradores do município que estavam comovidos com a situação.

Bombeiros procuram por pescador que despareceu no Porto de Lábrea

O pescador estava atracando uma canoa quando se desequilibrou ao tentar alcançar uma plataforma. Tudo foi filmado por câmeras de segurança.

Pescador desaparece após cair de canoa no Porto de Lábrea

O corpo de Marco Antônio foi encaminhado ao necrotério da cidade e em seguida deve ser liberado aos familiares para velório e sepultamento. A causa da morte ainda não foi divulgada.

O caso está sendo acompanhado pela Delegacia Interativa de Polícia de Lábrea.

Suyanne Lima – Redação AM POST*