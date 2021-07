Corpo de recém-nascido é encontrado no aterro sanitário de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Funcionários do aterro sanitário de Manaus, localizado na Rodovia AM-010, encontraram nesta quinta-feira (8) um recém-nascido, ainda com cordão umbilical e com a cabeça estraçalhada, no meio do lixo.

De acordo com testemunhas, os trabalhadores haviam percebido que urubus estavam puxando um saco com ‘carne’, e viram que um trator estava em direção ao embrulho, quando decidiram verificar do que se tratava.

Ao chegarem mais perto, viram a criança, com a cabeça estraçalhada. A polícia foi acionada e o corpo será levado ao Instituto Médico Legal (IML).

*Com informações do Portal do Holanda