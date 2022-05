Corpo de servidora do TRT é sepultado no Amazonas

Redação AM POST

O corpo da servidora do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) Silvane Ferreira Veiga, de 58 anos, está sendo sepultado na manhã desta terça-feira (24), em um cemitério localizado na estrada de Iranduba (distante à 36,3 quilômetros de Manaus).

Segundo a polícia, Silvanilde foi encontrada pela própria filha, Stephanie Veiga, no domingo (21) em uma poça de sangue no chão da sala de casa com perfurações de faca no abdômen e as marcas no pescoço. A faca usada para matar a mulher foi abandonada na cena do crime e o assassino também deixou para trás marcas sangue no trajeto da escada.

A principal linha de investigação é que a servidora tenha sido morta por alguém que conhecia já que não havia sinais de arrombamento no apartamento.