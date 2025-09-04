A notícia que atravessa o Brasil!

Corpo decapitado é encontrado boiando em igarapé de Manaus

Caso está sob investigação da DEHS.

Por Beatriz Silveira

04/09/2025 às 16:40

Notícias Policiais – O corpo de um homem decapitado e ainda não identificado foi encontrado na manhã desta quinta-feira (4) boiando no igarapé do bairro São José, na zona leste de Manaus. A cena chocou moradores da região e mobilizou equipes das forças de segurança.

Segundo informações preliminares, o cadáver foi avistado por um canoeiro que navegava pelo local. Ao perceber o corpo preso entre redes, ele imediatamente acionou a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM).

A vítima estava vestida apenas com uma bermuda e apresentava sinais de avançado estado de decomposição, o que indica que já estava há alguns dias na água. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para auxiliar na remoção do corpo, que estava em uma área de difícil acesso.

Leia também: Plínio Valério denuncia medida do Governo Lula para privatizar rios da Amazônia: “vamos ter que pagar pedágio”

Após o resgate, o cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsia para auxiliar na identificação da vítima e na apuração da causa da morte.

A ocorrência será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que busca levantar informações sobre a possível motivação do crime e a autoria. Até o momento, não há detalhes sobre a identidade da vítima nem suspeitos apontados.

O caso reforça a preocupação com a violência na capital amazonense, especialmente em áreas periféricas, onde ocorrências semelhantes já foram registradas. A polícia segue em diligências para esclarecer o crime e identificar os responsáveis.

