Corpo decapitado é encontrado boiando próximo à balsa da Panair em Manaus

Notícias de Polícia – Um corpo humano em estado de decomposição foi encontrado neste sábado (4) nas proximidades da balsa da Feira da Panair, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus. A vítima, ainda não identificada, apresentava decapitação.
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionadas para retirar o corpo da água. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Batalhão Fluvial, onde os peritos do Instituto Médico Legal (IML) realizaram a remoção para os procedimentos necessários.
O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) conduziu a perícia no local. As investigações seguem em andamento para identificar a vítima e apurar as circunstâncias que levaram ao crime.
O caso chocou a região, e a polícia reforçou que todas as linhas de investigação estão sendo consideradas, incluindo crime passional, execução ou disputa criminal.