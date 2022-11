Corpo é encontrado amarrado em igarapé da Compensa em Manaus

Redação AM POST

O corpo de um homem não identificado foi encontrado boiando, na manhã desta sexta-feira (25), no igarapé do Prosamim da Compensa, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

A vítima tinha perfuração de arma de fogo pelo corpo. Segundo a polícia, a equipe foi acionada por volta das 5h30 da manhã, via linha direta 190, com a informação de um corpo às margens do igarapé da Compensa, ao chegar no local, a equipe confirmou a veracidade dos fatos.

O homem não era conhecido da área. Ainda segundo a polícia, o caso pode ter relação com um acerto de contas pelo crime organizado do estado do Amazonas. A vítima tinha uma tatuagem no peito escrito: Carmélia.

Segundo a perícia, o homem foi atingido por seis perfurações de arma de fogo, quatro na cabeça e dois pelo corpo. E confirmou o óbito pelos disparos e lesões de tortura.

O corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).