Corpo é encontrado boiando no rio em Manacapuru, interior do Amazonas

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi descoberto boiando no meio de um rio em Manacapuru na tarde desta quarta-feira (24). O achado macabro mobilizou uma equipe da Polícia Militar do Amazonas, cujos detalhes da operação foram registrados em um vídeo que circula nas redes sociais.

As imagens mostram os policiais, em um barco, encontrando e recuperando o corpo do homem no rio. A identidade da vítima permanece desconhecida, e até o momento não há informações sobre a causa da morte.

O local onde o corpo foi encontrado identificado como Porto do João da Mata no Centro do município. O caso está sob responsabilidade da Polícia Civil, que iniciará as investigações para esclarecer as circunstâncias do falecimento e determinar se há indícios de crime.

Redação AM POST