Corpo é encontrado com lençol enrolado no pescoço em igarapé de Manaus

O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (6), em um igarapé, no bairro Aparecida, na zona sul de Manaus.

De acordo com a polícia, o corpo em estado de decomposição, foi encontrado com mãos e pés amarrados e com um lençol enrolado no pescoço, por frequentadores do local.

O corpo foi encaminhado para o Pelotão Fluvial do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus.

O Instituto Médico Legal (IML), foi acionado para fazer a remoção do corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), deve investigar o caso.

Redação AM POST