Corpo é encontrado dentro de lixeira no Centro de Manaus

Notícias Policiais – O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã deste domingo (5) dentro de uma lixeira no Centro de Manaus. O recipiente fica próximo à Praça do Relógio, na avenida Eduardo Ribeiro, um dos trechos de maior circulação na área central.

De acordo com informações preliminares, populares que caminhavam pela região se depararam com os dedos da vítima e, diante da cena, acionaram as autoridades. A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) foi chamada para atender a ocorrência e isolou o ponto, garantindo a preservação do local até a chegada das equipes periciais.

Informações indicam que o corpo seria de um homem. Equipes do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) foram mobilizadas para iniciar os procedimentos de perícia, a fim de levantar indícios que possam auxiliar na identificação da vítima e no esclarecimento das circunstâncias do caso.

Após os primeiros trabalhos técnicos no local, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que devem confirmar oficialmente a identificação e detalhar as condições em que a vítima foi encontrada.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) ficará responsável pela investigação, que buscará reunir depoimentos, imagens e demais elementos para estabelecer a dinâmica do ocorrido. Novas informações deverão ser divulgadas conforme o avanço das apurações.