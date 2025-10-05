A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Corpo é encontrado dentro de lixeira no Centro de Manaus

Corpo foi achado na manhã deste domingo (5), próximo à Praça do Relógio.

Por Beatriz Silveira

05/10/2025 às 09:58

Ver resumo

Notícias Policiais – O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã deste domingo (5) dentro de uma lixeira no Centro de Manaus. O recipiente fica próximo à Praça do Relógio, na avenida Eduardo Ribeiro, um dos trechos de maior circulação na área central.

PUBLICIDADE

De acordo com informações preliminares, populares que caminhavam pela região se depararam com os dedos da vítima e, diante da cena, acionaram as autoridades. A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) foi chamada para atender a ocorrência e isolou o ponto, garantindo a preservação do local até a chegada das equipes periciais.

Leia também: Polícia investiga queda de mulher trans de varanda após encontro em Manaus

PUBLICIDADE

Informações indicam que o corpo seria de um homem. Equipes do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) foram mobilizadas para iniciar os procedimentos de perícia, a fim de levantar indícios que possam auxiliar na identificação da vítima e no esclarecimento das circunstâncias do caso.

Após os primeiros trabalhos técnicos no local, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que devem confirmar oficialmente a identificação e detalhar as condições em que a vítima foi encontrada.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) ficará responsável pela investigação, que buscará reunir depoimentos, imagens e demais elementos para estabelecer a dinâmica do ocorrido. Novas informações deverão ser divulgadas conforme o avanço das apurações.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Polícia

Homem é preso por ameaçar família e maltratar animais no Careiro

Suspeito negou as acusações e foi levado ao 34º DIP após autorização de entrada dada pelas vítimas.

há 6 minutos

Amazonas

Expoagro encerra neste domingo com programação de 9h às 00h na BR-174

Encerramento reúne exposição de animais, parque de diversões, produtos regionais e rodeio.

há 33 minutos

Esporte

Lesão na coxa tira Alisson do Liverpool até a Data Fifa de novembro, diz The Athletic

Exames apontam lesão muscular na coxa.

há 1 hora

Esporte

Alex Poatan nocauteia Magomed Ankalaev e volta a ser campeão do UFC

Brasileiro inicia forte, acerta cruzado de direita, impede a queda e finaliza no ground and pound para recuperar o cinturão.

há 2 horas

Brasil

Provas do Concurso Unificado movimentam 228 cidades neste domingo

Mais de 760 mil candidatos participam da segunda edição do CNU, que oferece 3.652 vagas em 32 órgãos federais.

há 3 horas