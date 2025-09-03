Corpo é encontrado em área de mata no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus

Notícias policiais – Na manhã desta quarta-feira (2), um corpo foi encontrado em uma área de mata na comunidade Raio de Solaqui, localizada no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus.

As autoridades foram acionadas por volta das 9 horas para atender a ocorrência em uma propriedade particular.

Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), comandadas pelo delegado Gerson Oliveira, estão no local para dar início às investigações e tentar identificar a vítima.

O Instituto Médico Legal (IML) também já chegou para realizar a remoção do corpo, enquanto a perícia criminal aguarda para iniciar os trabalhos técnicos.

Familiares da vítima estão no local, mas optaram por não falar com a imprensa, e a equipe de reportagem respeitou o momento de dor.

O Corpo de Bombeiros também está presente para auxiliar na operação, especialmente considerando que o corpo foi encontrado em uma área de mata.

Segundo o delegado, a ocorrência está em andamento e as investigações iniciais indicam que o corpo foi localizado em uma propriedade particular, onde o acesso é restrito. A equipe policial permanece no local para garantir a segurança e coletar informações necessárias ao esclarecimento do caso.

Este portal segue acompanhando a situação em tempo real e trará atualizações conforme as investigações avancem.