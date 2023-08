Corpo é encontrado enrolado em lona em área de mata em Manaus

Um corpo masculino, ainda não identificado, foi descoberto na manhã deste sábado (26) na rua Cinco de Setembro, situada no bairro de São Raimundo, zona Oeste de Manaus. O corpo estava envolto em uma lona e coberto com papelões, gerando uma investigação policial para determinar as circunstâncias da morte e as razões por trás desse incidente.

Até o momento, os detalhes sobre a motivação do crime e a causa da morte permanecem desconhecidos. O local onde o corpo foi encontrado chama a atenção por sua proximidade com uma escola e a ponte Senador Fábio Lucena, que liga São Raimundo ao bairro Nossa Senhora de Aparecida. Vale ressaltar que essa área já foi associada a outras ocorrências criminais e é frequentada por usuários de drogas, devido à sua localização próxima ao rio que corta os bairros da região.

A denúncia inicial sobre o corpo foi comunicada aos policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsáveis pela área. Posteriormente, o caso foi repassado à 5ª Cicom para conduzir uma investigação mais detalhada.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo e conduzirá os procedimentos necessários para determinar a identidade da vítima e a causa da morte. Paralelamente, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DHES) assume a investigação do caso, buscando esclarecer as circunstâncias do ocorrido e identificar possíveis suspeitos envolvidos.

Redação AM POST