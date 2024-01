Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado em kitnet na Zona Sul de Manaus

Nesta terça-feira (23), um corpo em estado avançado de decomposição foi descoberto em uma kitnet localizada na avenida Rodrigo Otávio, no bairro Crespo, zona Sul de Manaus. A vítima, um homem ainda não identificado, foi visto com vida pela última vez no domingo passado (21), segundo relatos preliminares de moradores da região, que afirmam tê-lo visto consumindo bebidas alcoólicas com outras pessoas dentro do local.

O caso chamou a atenção da comunidade local, levando à intervenção da Polícia Militar, que foi acionada para atender à ocorrência, isolar a área e iniciar as primeiras diligências. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte, tornando o caso ainda mais intrigante.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo após a realização da perícia pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC). A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), assumiu as investigações para esclarecer as circunstâncias que levaram à morte do homem e determinar se houve ação criminosa.

