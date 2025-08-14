Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado em Manacapuru

Notícias Policiais – Um corpo masculino em avançado estado de decomposição foi encontrado boiando no Lago do Maniquara, nesta quarta-feira (13), no quilômetro 44 da Rodovia Manoel Urbano, zona rural de Manacapuru, a 68 km de Manaus. O cadáver ainda não foi identificado e foi avistado por moradores da região.

Segundo informações preliminares, os comunitários que localizaram o corpo acionaram imediatamente a Polícia Militar. Após o atendimento inicial, a área foi isolada para a realização dos procedimentos de perícia criminal.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Manaus, onde passará por exames de necropsia para determinar a causa da morte e auxiliar na identificação da vítima.

A Polícia Civil do Amazonas deve instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias do caso, investigando possíveis indícios de crime e buscando informações que possam levar à elucidação do ocorrido.