Corpo em decomposição é encontrado no Rio Juruá

No início da tarde desta segunda-feira, 27, um corpo em decomposição foi encontrado nas águas do Rio Juruá, Comunidade da Olivença

De acordo com informações de policiais que atenderam a ocorrência, o corpo seria de um homem identificado como José Maria Costa de Souza, 30 anos, morador do bairro do Remanso que estava desaparecido desde a última sexta-feira, 24.

Ao se dirigirem até o local próximo ao Porto do Governo, encontraram o corpo já em decomposição. Um familiar de dois homens que estão desaparecidos na região do Juruá esteve no Instituto Médico Legal e identificou o corpo. O primo de José Maria, Hélio Sandro Santos da Silva, de 19 anos no último sábado dia 25, segue desaparecido.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

