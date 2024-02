Corpo em estado de decomposição é encontrado próximo a condomínio de luxo em Manaus

O corpo de um homem, ainda não reconhecido, foi encontrado na tarde deste domingo (18) em avançado estado de decomposição numa região de floresta situada nos arredores de um conjunto residencial de alto padrão, localizado na avenida Ephigênio Salles, na zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme o Instituto Médico Legal (IML), a cabeça e o braço da vítima estavam totalmente ossificados. O cadáver estava apenas com uma bermuda e descalço. Há a suspeita de que o corpo tenha sido levado pelas águas do Igarapé do Mindu, que fica muito próximo à área de floresta.

Até o momento, não existem informações sobre o que efetivamente ocorreu. A Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS) ficará encarregada de investigar o caso. O Instituto Médico Legal (IML) adentrou no condomínio para ter acesso ao corpo e realizar a remoção. A perícia também esteve presente e deve esclarecer a causa do óbito.

Redação AM POST