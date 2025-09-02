Corpo encontrado em quarto de hotel é de jovem desaparecido em Manaus

Notícias Policiais – Um jovem identificado como Pedro Henrique de Souza Rabelo, de 22 anos, foi encontrado morto, na tarde desta terça-feira (2), em um quarto do Hotel Express, localizado na rua Ituxi, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus.

PUBLICIDADE

De acordo com informações preliminares, Pedro Henrique estava desaparecido havia pouco mais de um dia. Segundo familiares, ele saiu de casa, no bairro Tarumã-Açú, zona Oeste, informando que iria a um encontro, mas não retornou nem voltou a fazer contato. O desaparecimento foi registrado na Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Leia mais: Industriário desaparece após sair do trabalho em Manaus

O corpo do jovem foi descoberto por uma funcionária do hotel, que o encontrou desacordado e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ao chegar ao local, a equipe médica constatou o óbito e comunicou a Polícia Militar.

PUBLICIDADE

Peritos do Instituto de Criminalística também estiveram no hotel. Em análise inicial, não foram identificados sinais de violência, como hematomas ou marcas de agressão no corpo da vítima. Apesar disso, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) abriu investigação para apurar as circunstâncias da morte.

Leia mais: Homem é encontrado morto em hotel no bairro Nossa Senhora das Graças em Manaus

Durante a ação, materiais foram recolhidos no quarto e um homem foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. O corpo de Pedro Henrique foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que devem apontar a causa da morte.

A PC-AM segue investigando o caso.