Polícia

Corpo encontrado em quarto de hotel é de jovem desaparecido em Manaus

Polícia investiga as circunstâncias da morte registrada em hotel no Vieiralves.

Por Beatriz Silveira

02/09/2025 às 20:50 - Atualizado em 02/09/2025 às 20:55

Notícias Policiais – Um jovem identificado como Pedro Henrique de Souza Rabelo, de 22 anos, foi encontrado morto, na tarde desta terça-feira (2), em um quarto do Hotel Express, localizado na rua Ituxi, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com informações preliminares, Pedro Henrique estava desaparecido havia pouco mais de um dia. Segundo familiares, ele saiu de casa, no bairro Tarumã-Açú, zona Oeste, informando que iria a um encontro, mas não retornou nem voltou a fazer contato. O desaparecimento foi registrado na Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

O corpo do jovem foi descoberto por uma funcionária do hotel, que o encontrou desacordado e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ao chegar ao local, a equipe médica constatou o óbito e comunicou a Polícia Militar.

Peritos do Instituto de Criminalística também estiveram no hotel. Em análise inicial, não foram identificados sinais de violência, como hematomas ou marcas de agressão no corpo da vítima. Apesar disso, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) abriu investigação para apurar as circunstâncias da morte.

Durante a ação, materiais foram recolhidos no quarto e um homem foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. O corpo de Pedro Henrique foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que devem apontar a causa da morte.

A PC-AM segue investigando o caso.

