Corpo humano é encontrado dentro de bolsa em Manaus

Notícias de Manaus – Neste sábado (10), partes de um corpo humano foram encontradas boiando no interior de uma bolsa. O caso aconteceu próximo do Porto de Manaus, no Centro da capital amazonense.

Moradores da localidade sentiram o forte odor e encontraram a bolsa. Eles acionaram os policias da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que atenderam a ocorrência.

As equipes do Corpo de Bombeiros confirmaram que o conteúdo da mochila se tratava de um cadáver. Havia uma parte do corpo sendo da altura do pescoço até os joelhos. A cabeça, os braços e as pernas foram cortadas.

A motivação do crime é investigada pela Polícia Civil. Os restos mortais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

*Redação AM POST