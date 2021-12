Corpos de homem e mulher são encontrados enterrados de cabeça para baixo em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Nesta quarta-feira (15), duas covas rasas foram encontrada com corpos de um homem e uma mulher, ambos não identificados, enterrados de cabeça para baixo na avenida Das Flores, no bairro Lago Azul.

Os corpos foram achadas por uma equipe de topógrafos que trabalhava no ramal do Acará, em região de mata de difícil acesso.

O primeiro a ser retirado foi o corpo de um homem que tem tatuada na costela direita uma frase do salmo 23: “O​ senhor é meu pastor, nada me faltará”. A vítima estava com uma atadura enrolada na cabeça e com as mão e pés amarrados.

O outro corpo é de uma mulher que estava vestindo apenas roupas íntimas, com as mãos amarradas e papel insulfilm enrolado na cabeça.

Peritos acreditam que eles foram mortos e enterrados ainda pela madrugada. Os corpos serão levados para o Instituto Médico Legal (IML), onde passarão por exame de necropsia, e ficarão guardados até que familiares reconheçam os corpos.