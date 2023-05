Morte do motorista Sérgio Fragoso Monteiro, de 50 anos, a Corregedoria realiza nesta quinta-feira (18), a reconstituição do assassinato ocorrido em 2021, na casa da vítima, no bairro Vila da Prata. O caso ocorreu durante operação da Polícia Civil.

De acordo com a polícia, a operação tinha como alvo mandantes de uma onda de ataques em Manaus, um dos filhos do motorista era um dos suspeitos, mas ele não morava mais no local.

Familiares alegam que estavam dormindo quando policiais tentavam entrar forçando a porta de entrada. Momento em que, Sérgio acabou sendo baleado. A família diz ainda que o homem foi socorrido apenas 50 minutos depois e que por isso, acabou não resistindo. O que contribui para morte do motorista.

A Polícia Civil nega a versão da família e diz que a vítima tentou enfrentar a equipe. O policial, autor do disparo mortal, foi identificado e e está sendo processado.

Redação AM POST