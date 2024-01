Crânio humano é encontrado em área de mata na Zona Norte de Manaus

Um achado perturbador chocou moradores da zona norte de Manaus no fim da tarde do último domingo (28). Um crânio humano foi descoberto em uma área de mata na rua Renato Lins, bairro Cidade Nova.

A descoberta sinistra foi comunicada por residentes locais, que, ao se depararem com a macabra cena, imediatamente alertaram as autoridades. Policiais foram acionados e, ao chegarem ao local, confirmaram a autenticidade da informação, encontrando um crânio humano na área de mata.

O caso, agora, será objeto de investigação por parte da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que buscará esclarecer as circunstâncias que levaram à presença do crânio naquela região. Para análise forense, o crânio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde peritos realizarão exames que podem ajudar na identificação da vítima e na elucidação do ocorrido.

Redação AM POST