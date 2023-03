CREF-AM se manifesta após prisão de servidor suspeito de integrar grupo de venda clandestina de anabolizantes e medicamentos abortivos

Redação AM POST*

O Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região (CREF8/AM-AC-RO-RR) se manifestou em nota após prisão do Agente de Orientação e Fiscalização, Sandro Silva Nunes, nesta sexta-feira (17), acusado de integrar uma quadrilha que distribuía ilegalmente substâncias abortivas e anabolizantes.

O CREF afirma que está atuando com a Polícia Civil para os esclarecimentos e que serão tomadas as providências devidas através da instauração de Processo Administrativo Disciplinar.

De acordo com a Polícia Civil, Sandro atuava vendendo e ministrando anabolizantes em praticantes de musculação em diversas academias de Manaus. Ele era servidor do Conselho Regional de Educação Física do Amazonas e atuava fiscalizando academias em Manaus.