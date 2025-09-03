A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Criança com paralisia cerebral estuprada pelo padrasto teve órgãos genitais dilacerados no Amazonas, diz delegado

Delegado Jorge Arcanjo destaca rapidez da prisão e acolhimento à vítima após crime brutal em Borba

Por Marcia Jornalist

03/09/2025 às 12:15

Notícias policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 74º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Borba, prendeu em flagrante um homem de 23 anos acusado de estuprar sexualmente a enteada de apenas 7 anos, que possui paralisia cerebral. O crime ocorreu na terça-feira (2/9) e a prisão foi realizada em menos de cinco horas, em uma área de mata próxima ao aeroporto da cidade.

O delegado Jorge Arcanjo, titular do 74º DIP não poupou palavras para definir o acusado durante a coletiva de imprensa realizada no final da manhã desta quarta-feira (3). “Estamos lidando com um monstro, um indivíduo que não teve qualquer consideração pela vulnerabilidade dessa criança”, afirmou o delegado.

Segundo Arcanjo, o padrasto, cujo nome não foi revelado para preservar a investigação e a segurança da vítima, aproveitou-se da fragilidade da menina com paralisia cerebral para cometer um crime hediondo que chocou toda a comunidade. “A frieza e brutalidade desse homem são inimagináveis”, completou o delegado.

De acordo com o delegado, a equipe policial foi acionada após a mãe da criança registrar a denúncia. “Ela relatou que saiu para comprar pão e, ao retornar 15 minutos depois, encontrou a filha chorando muito e com sinais evidentes de violência”, explicou.

A criança foi imediatamente atendida por uma equipe médica especializada, que realizou procedimento cirúrgico para tratar lesões graves na região genital, onde houve dilacerações. Além disso, foram realizados exames para verificar a possível exposição a doenças venéreas, devido à gravidade do abuso.

O delegado ressaltou a frieza do acusado, que confessou o crime durante o interrogatório e afirmou que não foi a primeira vez. “Ele aproveitou que a mãe estava ausente para abusar da criança, que é extremamente vulnerável. Esse tipo de crime é cruel e causa grande comoção na comunidade”, destacou.

Para garantir a segurança do preso, diante da revolta popular, a Polícia Civil está providenciando sua transferência para outra unidade. A delegacia conta com uma equipe especializada e assistente social para prestar apoio integral à família da vítima.

“Estamos firmes no combate a esse tipo de crime. A prioridade agora é a recuperação da criança e a responsabilização do agressor”, concluiu Jorge Arcanjo.

 

